Щербакова дважды упала во время тренировки перед произвольной программой

Фигуристка Анна Щербакова приняла участие в тренировке перед произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.

Во время прогона она исполнила каскад четверной лутц — тройной тулуп, но упала с четверного флипа и ещё одного лутца в четыре оборота.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова сделала четыре четверных прыжка на тренировке произвольной программы.