Щербакова дважды упала во время тренировки перед произвольной программой

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Фигуристка Анна Щербакова приняла участие в тренировке перед произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.
Щербакова дважды упала во время тренировки перед произвольной программой
  • РИА Новости

Во время прогона она исполнила каскад четверной лутц — тройной тулуп, но упала с четверного флипа и ещё одного лутца в четыре оборота.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова сделала четыре четверных прыжка на тренировке произвольной программы.

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