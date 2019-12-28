Щербакова дважды упала во время тренировки перед произвольной программой
Фигуристка Анна Щербакова приняла участие в тренировке перед произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.
- РИА Новости
Во время прогона она исполнила каскад четверной лутц — тройной тулуп, но упала с четверного флипа и ещё одного лутца в четыре оборота.
Ранее сообщалось, что Александра Трусова сделала четыре четверных прыжка на тренировке произвольной программы.
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