Шахрай заявил, что Медведева проявила характер в короткой программе на ЧР

Серебряный призер Олимпиады-1980 в парном катании, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай прокомментировал выступление фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

«На Медведеву навалилось много проблем. Мне было непонятно, как она будет выступать. Но Женя проявила характер, боролась до конца и сейчас идёт на пятом месте. На радость её многочисленным поклонникам, которых в Красноярске было очень много», — цитирует эксперта «Советский спорт».

При этом он отметил, что ему сложно давать оценку Медведевой, так как на её выступление повлияло множество внешних факторов.

Перед короткой программой у Медведевой возникли проблемы с инвентарём, что не помешало ей чисто исполнить прокат.

Ранее сообщалось, что Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой на ЧР.