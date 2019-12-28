Вратарь «Торонто» назвал ужасной травму Михеева

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Хатчинсон отреагировал на тяжёлую травму российского нападающего команды Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Это ужасно. Внезапно я увидел тонну крови, её было намного больше, чем обычно бывает при игре высоко поднятой клюшкой или чём-то подобном», — приводит слова Хатчинсона журналистка Кристен Шилтон в Twitter.

Он также выразил надежду, что с Михеевым всё будет в порядке.

В третьем периоде россиянин получил сильный порез левой руки при столкновении с нападающим «Дэвилз» Йеспером Браттом. После этого Михеев был доставлен в больницу.

«Торонто» обыграл «Дэвилз» со счётом 5:4. Михеев забросил одну из шайб и помог канадцам одержать шестую подряд победу.

Ранее тренер «Торонто» прокомментировал тяжёлую травму Михеева в матче с «Нью-Джерси».