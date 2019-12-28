Вратарь «Торонто» назвал ужасной травму Михеева

Короткая ссылка
Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Хатчинсон отреагировал на тяжёлую травму российского нападающего команды Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
Вратарь «Торонто» назвал ужасной травму Михеева
  • Twitter
  • © puckooler

«Это ужасно. Внезапно я увидел тонну крови, её было намного больше, чем обычно бывает при игре высоко поднятой клюшкой или чём-то подобном», — приводит слова Хатчинсона журналистка Кристен Шилтон в Twitter.

Он также выразил надежду, что с Михеевым всё будет в порядке.

В третьем периоде россиянин получил сильный порез левой руки при столкновении с нападающим «Дэвилз» Йеспером Браттом. После этого Михеев был доставлен в больницу.

«Торонто» обыграл «Дэвилз» со счётом 5:4. Михеев забросил одну из шайб и помог канадцам одержать шестую подряд победу.

Ранее тренер «Торонто» прокомментировал тяжёлую травму Михеева в матче с «Нью-Джерси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить