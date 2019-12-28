Тренер «Торонто» прокомментировал тяжёлую травму Михеева в матче с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Кифи высказался о травме российского нападающего команды Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Он находится в больнице, где его обследуют. У него глубокий порез. Мы разберёмся с этим, но пока Михеев останется здесь, в Нью-Джерси», — цитирует Кифи журналист Майк Морреале в Twitter.

По его словам, тренерский штаб поймёт, что делать дальше после результатов обследования.

«Торонто» обыграл «Дэвилз» со счётом 5:4. Михеев забросил одну из шайб и помог канадцам одержать шестую подряд победу.

Ранее сообщалось, что Михееву порезали руку коньком в матче с «Нью-Джерси».