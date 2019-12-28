Тренер «Торонто» прокомментировал тяжёлую травму Михеева в матче с «Нью-Джерси»
- AFP
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«Он находится в больнице, где его обследуют. У него глубокий порез. Мы разберёмся с этим, но пока Михеев останется здесь, в Нью-Джерси», — цитирует Кифи журналист Майк Морреале в Twitter.
По его словам, тренерский штаб поймёт, что делать дальше после результатов обследования.
«Торонто» обыграл «Дэвилз» со счётом 5:4. Михеев забросил одну из шайб и помог канадцам одержать шестую подряд победу.
Ранее сообщалось, что Михееву порезали руку коньком в матче с «Нью-Джерси».