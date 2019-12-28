Траньков сравнил подопечных Тутберидзе со Змеем Горынычем

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о последних результатах подопечных тренера Этери Тутберидзе.
Траньков сравнил подопечных Тутберидзе со Змеем Горынычем
  • РИА Новости

«Нет, все прекрасно понимают, что от ошибок никто не застрахован. Желаю девушкам, чтобы обошлось без помарок. Если честно, вообще не разделяю это трио. Они все блистают. В прошлом году чемпионкой России стала Щербакова, и тогда это действительно был сюрприз», — заявил двукратный олимпийский чемпион в интервью RT.

По его словам, спустя год к трио юных учениц Этери Тутберидзе стали относиться иначе.

«Наверное, сегодня соперницы могут называть эту тройку Змеем Горынычем. Мне кажется, без одной из них этого могло и не быть. Они же вместе тренируются. Это очень помогает — спортсменки мотивируют друг друга», — заключил Траньков.

Ранее Траньков рассказал о психологическом состоянии российских фигуристок.

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