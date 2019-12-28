Траньков сравнил подопечных Тутберидзе со Змеем Горынычем

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о последних результатах подопечных тренера Этери Тутберидзе.

«Нет, все прекрасно понимают, что от ошибок никто не застрахован. Желаю девушкам, чтобы обошлось без помарок. Если честно, вообще не разделяю это трио. Они все блистают. В прошлом году чемпионкой России стала Щербакова, и тогда это действительно был сюрприз», — заявил двукратный олимпийский чемпион в интервью RT.

По его словам, спустя год к трио юных учениц Этери Тутберидзе стали относиться иначе.

«Наверное, сегодня соперницы могут называть эту тройку Змеем Горынычем. Мне кажется, без одной из них этого могло и не быть. Они же вместе тренируются. Это очень помогает — спортсменки мотивируют друг друга», — заключил Траньков.

Ранее Траньков рассказал о психологическом состоянии российских фигуристок.