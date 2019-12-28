Траньков не считает Трусову психологически неустойчивой фигуристкой

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поведал о психологическом состоянии ведущих российских фигуристок.

«На мой взгляд, с психологией всё в порядке у всех девочек, ведь мы видели эти чистые прокаты. Всё хорошо с моральным состоянием и у Лизы Туктамышевой, которая во взрослом возрасте освоила четверной прыжок. Тоже надо уметь. А Трусова заявляет в своей произвольной программе пять четверных. О каких проблемах тут может идти речь?» — заявил двукратный олимпийский чемпион в интервью RT.

Ранее Траньков признал, что фигуристкам завышают оценки на чемпионате России.