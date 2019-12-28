Траньков признал, что фигуристкам завышают оценки на чемпионате России
- РИА Новости
«На международном уровне будет сложно получать такие высокие оценки, но на чемпионате России подобное случается. Да и почему бы не подтолкнуть спортсменок к ещё более высоким результатам? Дать им дополнительную мотивацию. К тому же судьи — тоже люди, и среди фигуристок у них также могут быть свои кумиры», — заявил двукратный олимпийский чемпион в интервью RT.
Ранее Траньков назвал феноменальным выступление Косторной в короткой программе.