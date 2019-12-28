Траньков признал, что фигуристкам завышают оценки на чемпионате России

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал судейство в короткой программе у женщин на первенстве России в Красноярске.
Траньков признал, что фигуристкам завышают оценки на чемпионате России
  • РИА Новости

«На международном уровне будет сложно получать такие высокие оценки, но на чемпионате России подобное случается. Да и почему бы не подтолкнуть спортсменок к ещё более высоким результатам? Дать им дополнительную мотивацию. К тому же судьи — тоже люди, и среди фигуристок у них также могут быть свои кумиры», — заявил двукратный олимпийский чемпион в интервью RT.

Ранее Траньков назвал феноменальным выступление Косторной в короткой программе. 

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