Траньков назвал феноменальным выступление Косторной в короткой программе на ЧР

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, что думает о выступлении Алёны Косторной в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.
Траньков назвал феноменальным выступление Косторной в короткой программе на ЧР
  • РИА Новости

«Это феноменально для тех, кто видит выступление Косторной впервые. Но для тех, кто следит за ней на протяжении всего сезона, уже привычно. Мне было очень приятно увидеть её прокат вживую, очень хотел посмотреть его именно так, а не по телевизору. Получил огромное удовольствие», — заявил Траньков в интервью RT.

Также двукратный олимпийский чемпион не согласился с недостаточно высокими, на его взгляд, оценками Косторной от судей за аксель.

«Я бы просто с этим не согласился, но судьи — это опытные люди, они много лет работают на чемпионате России и проходили специальное обучение. С другой стороны, этот прыжок уже перестаёт быть козырным тузом в арсенале фигуристок. Его исполняет не только Алёна, но и Елизавета Туктамышева, и японка Рика Кихира, и американка Алиса Лью», — добавил Траньков. 

Ранее Косторная выиграла короткую программу на ЧР по фигурному катанию.

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