Косторная выиграла короткую программу на ЧР по фигурному катанию
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- РИА Новости
За прокат фигуристка получила 89,86 балла, что превышает принадлежащий ей мировой рекорд.
Второе место у Анны Щербаковой — 79,93 балла, третьей стала Александра Трусова с оценкой 76,46 балла.
Елизавета Туктамышева (75,74 балла) и Евгения Медведева (71,08 балла) стали четвёртой и пятой соответственно.
Произвольную программу девушки покажут 28 декабря.
Ранее Косторная заявила, что никогда не гналась за судейскими оценками.