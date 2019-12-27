Косторная выиграла короткую программу на ЧР по фигурному катанию

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Победительницей короткой программы в одиночном фигурном катании у женщин на чемпионате России в Красноярске стала Алёна Косторная.
Косторная выиграла короткую программу на ЧР по фигурному катанию
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

За прокат фигуристка получила 89,86 балла, что превышает принадлежащий ей мировой рекорд.

Второе место у Анны Щербаковой — 79,93 балла, третьей стала Александра Трусова с оценкой 76,46 балла.

Елизавета Туктамышева (75,74 балла) и Евгения Медведева (71,08 балла) стали четвёртой и пятой соответственно.

Произвольную программу девушки покажут 28 декабря.

Ранее Косторная заявила, что никогда не гналась за судейскими оценками.

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