Президент WADA: мы убеждены, что приняли правильное решение насчёт России

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди считает, что решение исполкома организации об отстранении России от крупных международных соревнований было правильным.

«WADA по-прежнему убеждено, что приняло правильное решение 9 декабря. Предлагаемые последствия являются жёсткими для российских властей, но одновременно надёжно защищают целостность чистого спорта во всём мире. Мы будем защищать своё решение максимально возможным образом в CAS», — цитирует Риди пресс-служба агентства.

WADA отстранил Россию на четыре года за манипуляции с базой данных московской лаборатории. Совет учредителей Российского антидопингового агентства выразил несогласие с данным решением и намерен обжаловать вердикт в Международном арбитражном суде в Лозанне.

Ранее Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА.