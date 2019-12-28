Дубль Стерлинга не помог «Манчестер Сити» уйти от поражения в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»

В матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» в гостях уступил «Вулверхэмптону».

Встреча, проходившая на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

У победителей забивали Адама Траоре, Рауль Хименес и Брэд Догерти. Дубль у «Манчестер Сити» на счету Рахима Стерлинга.

На 12-й минуте у гостей с поля за фол последней надежды был удалён вратарь Эдерсон.

«Манчестер Сити» опустился на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» — на пятой строчке.

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