Макгрегор помог детям из бедных семей на Рождество

Знаменитый боец UFC Конор Макгрегор пожертвовал $27 тыс. на благотворительность.

Согласно заявлению представителей благотворительной организации, на счёт которой спортсмен и его партнёрша Ди Девлин сделали денежный перевод, средства пойдут на подарки ирландским детям из нуждающихся семей, информирует bjpenn.com.

«Мы ценим любезное пожертвование. Это позволяет нам сделать Рождество для детей особенным», — отметили в организации.

Ранее экс-чемпион UFC Олег Тактаров заявил, что успехи Хабиба Нурмагомедова начались после их разговора.