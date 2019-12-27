Макгрегор помог детям из бедных семей на Рождество

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Знаменитый боец UFC Конор Макгрегор пожертвовал $27 тыс. на благотворительность.
Макгрегор помог детям из бедных семей на Рождество
  • © Агентство городских новостей «Москва»
  • globallookpress.com

Согласно заявлению представителей благотворительной организации, на счёт которой спортсмен и его партнёрша Ди Девлин сделали денежный перевод, средства пойдут на подарки ирландским детям из нуждающихся семей, информирует bjpenn.com.

«Мы ценим любезное пожертвование. Это позволяет нам сделать Рождество для детей особенным», — отметили в организации.

Ранее экс-чемпион UFC Олег Тактаров заявил, что успехи Хабиба Нурмагомедова начались после их разговора.

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