Первая ученица Тутберидзе восхитилась Медведевой
Израильская фигуристка Полина Шелепень, которая была первой ученицей Этери Тутберидзе, поделилась впечатлениями от проката Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.
- © Kenjiro Matsuo/AFLO
- globallookpress.com
«Сколько же силы в этой девушке», — написала фигуристка в сториз в Instagram.
Медведева заняла пятое место по итогам произвольной программы, выступая в сломанном коньке.
Ранее Траньков извинился за ошибку в комментарии короткой программы ЧР.
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