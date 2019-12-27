Первая ученица Тутберидзе восхитилась Медведевой

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Израильская фигуристка Полина Шелепень, которая была первой ученицей Этери Тутберидзе, поделилась впечатлениями от проката Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.
Первая ученица Тутберидзе восхитилась Медведевой
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Сколько же силы в этой девушке», — написала фигуристка в сториз в Instagram.

Медведева заняла пятое место по итогам произвольной программы, выступая в сломанном коньке.

Ранее Траньков извинился за ошибку в комментарии короткой программы ЧР.

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