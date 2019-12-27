Бутырская: на ЧР победит фигуристка, которая окажется психологически устойчивее
- РИА Новости
«Шансы равны. Все начинают с чистого листа, все катают две программы. Безусловно, хочется надеяться, что спортсменки не будут опускать руки, глядя на фавориток, и постараются показать себя. Это будет очень захватывающее состязание. Думаю, учитывая накал эмоций, который нас ждёт, победит та, которая окажется психологически устойчивее», — заявила Бутырская RT.
Ранее сообщалось, что Евгения Медведева провела тренировку в старых коньках.