Бутырская: на ЧР победит фигуристка, которая окажется психологически устойчивее

Короткая ссылка
Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская рассказала, кто, по её мнению, имеет наибольшие шансы на победу в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
Бутырская: на ЧР победит фигуристка, которая окажется психологически устойчивее
  • РИА Новости

«Шансы равны. Все начинают с чистого листа, все катают две программы. Безусловно, хочется надеяться, что спортсменки не будут опускать руки, глядя на фавориток, и постараются показать себя. Это будет очень захватывающее состязание. Думаю, учитывая накал эмоций, который нас ждёт, победит та, которая окажется психологически устойчивее», — заявила Бутырская RT.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева провела тренировку в старых коньках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить