Бутырская: на ЧР победит фигуристка, которая окажется психологически устойчивее

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская рассказала, кто, по её мнению, имеет наибольшие шансы на победу в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.

РИА Новости

«Шансы равны. Все начинают с чистого листа, все катают две программы. Безусловно, хочется надеяться, что спортсменки не будут опускать руки, глядя на фавориток, и постараются показать себя. Это будет очень захватывающее состязание. Думаю, учитывая накал эмоций, который нас ждёт, победит та, которая окажется психологически устойчивее», — заявила Бутырская RT. Ранее сообщалось, что Евгения Медведева провела тренировку в старых коньках.