Степанова о возможном выступлении под нейтральным флагом: это очень тяжёлый момент

Короткая ссылка
Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Иваном Букиным, высказала мнение о возможном участии россиян на Олимпийских играх под нейтральным флагом.
Степанова о возможном выступлении под нейтральным флагом: это очень тяжёлый момент
  • © РИА Новости

«Все спортсмены кладут всю жизнь на то, чтобы выступить на Играх. Все начинают заниматься с пяти лет, и говорить о том, что мы не поедем, не знаю, мне кажется, это очень тяжёлый момент. Это вся наша жизнь, не только мы её отдаём, но и родные. Это всё очень грустно, будем смотреть, что будет дальше», — заявила Степанова.

Ранее Джонатан Гурейро высказал мнение, что ещё рано обсуждать вопрос выступления под нейтральным флагом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить