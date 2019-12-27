Степанова о возможном выступлении под нейтральным флагом: это очень тяжёлый момент

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Иваном Букиным, высказала мнение о возможном участии россиян на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

«Все спортсмены кладут всю жизнь на то, чтобы выступить на Играх. Все начинают заниматься с пяти лет, и говорить о том, что мы не поедем, не знаю, мне кажется, это очень тяжёлый момент. Это вся наша жизнь, не только мы её отдаём, но и родные. Это всё очень грустно, будем смотреть, что будет дальше», — заявила Степанова.

Ранее Джонатан Гурейро высказал мнение, что ещё рано обсуждать вопрос выступления под нейтральным флагом.