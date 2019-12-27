Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате России

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Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате России
  • РИА Новости

По итогам двух прокатов Синицина и Кацалапов набрали по сумме двух прокатов 220,74 балла — 88,43 за ритмический и 132,31 за произвольный танцы, что позволило им занять первое место и во второй раз подряд стать чемпионами России в танцах на льду.

Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, набравшие 219,72 (87,13 + 132,59) балла.

Тройку призёров замкнули Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро с результатом 197,73 (77,38 + 120,35) балла.

Ранее Евгений Плющенко прокомментировал решение Медведевой не сниматься с ЧР из-за проблем с коньками.

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