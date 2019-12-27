Плющенко прокомментировал решение Медведевой не сниматься с ЧР из-за проблем с коньками

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал решение Евгении Медведевой продолжить выступление на чемпионате России в Красноярске после поломки коньков.

«Ботинки ломаются, это нормально — сам ломал, так что никакого нонсенса. Такое бывает, никто от этого не застрахован», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Он отметил, что вопрос в том, в каком именно месте сломался её ботинок.

«Обычно это происходит на изгибе, где располагается косточка щиколотки, — сложно держать выезды с прыжков, толкаться. Но для спортсмена это сложная история, и решение Евгении всё-таки выступать на чемпионате России — настоящий поступок», — добавил фигурист.

Плющенко также рассказал, что ему обычно требовалось порядка двух месяцев, чтобы обкатать новые ботинки, но отметил, что некоторым фигуристам удавалось в первый же день исполнять все свои прыжки в новой экипировке.

Медведева повредила коньки на тренировке за день до старта на национальном первенстве и была вынуждена сменить эту часть экипировки на новую. По итогам жеребьёвки короткой программы, которую спортсменки представят 27 декабря, Медведева выступит последней.

Ранее сообщалось, что Медведева провела тренировку в старых коньках.