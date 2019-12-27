Фёдор Емельяненко заявил, что ещё не принял окончательного решения о завершении карьеры

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Российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, что пока не принял окончательного решения о завершении спортивной карьеры.
Фёдор Емельяненко заявил, что ещё не принял окончательного решения о завершении карьеры
  • © Etsuo Hara
  • Gettyimages.ru

«Конкретики пока нет. Всё будет зависеть от моего самочувствия и от Bellator», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

В общей сложности в активе 43-летнего россиянина 38 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

В октябре он объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых станет бой с американцем Куинтоном Джексоном, запланированный на 29 декабря.

Ранее Емельяненко, отвечая на вопрос о попытках примирения с братом, заявил, что тот для него мёртв.

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