Фёдор Емельяненко заявил, что ещё не принял окончательного решения о завершении карьеры
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«Конкретики пока нет. Всё будет зависеть от моего самочувствия и от Bellator», — приводит слова Емельяненко ТАСС.
В общей сложности в активе 43-летнего россиянина 38 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
В октябре он объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых станет бой с американцем Куинтоном Джексоном, запланированный на 29 декабря.
Ранее Емельяненко, отвечая на вопрос о попытках примирения с братом, заявил, что тот для него мёртв.