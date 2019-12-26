Степанова и Букин рады, что к чемпионату России исправили ошибки финала Гран-при
- © Владимир Песня
- РИА Новости
«После Турина мы много работали над техникой. Конкретно в ритм-танце отрабатывали финнстеп и дорожку. В произвольном ещё себя покажем, поэтому пока не будем говорить. Мы много теряли на финнстепе и поэтому старались сделать всё правильно. С костюмами у нас теперь всё в порядке, больше проблем не повторится с ними», — сказал Букин.
При этом Степанова отметила, что у них получились те элементы, над которыми они работали.
«После финала Гран-при было много вопросов, и здесь я надеюсь, что нам многое удалось исправить. В целом довольны прокатом, хотя ещё нужно на себя со стороны посмотреть», — сказала Степанова.
Степанова и Букин заняли второе место с результатом 87,13 балла. Произвольный танец будет представлен 27 декабря.
Ранее сообщалось, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в ритм-танце на ЧР по фигурному катанию.