Игнатов назвал сюрпризом своё попадание в тройку лучших в короткой программе на ЧР

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Фигурист Макар Игнатов прокомментировал свою победу в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
Игнатов назвал сюрпризом своё попадание в тройку лучших в короткой программе на ЧР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Попадание в тройку — сюрприз, но это лишь короткая программа. Это всего одна треть от того, что нужно сделать. Ещё ничего не решено, надо не зацикливаться, чтобы себя не сбивать психологически», — сказал спортсмен на пресс-конференции.

Он также считает, что мог лучше выступить, так как многие элементы, по его мнению, он сделал не очень хорошо.

Игнатов получил за свой прокат 88,88 балла и занял первое место в короткой программе. Произвольную программу спортсмены представят 27 декабря.

Ранее Игнатов заявил, что старается не думать, попадёт ли в сборную России по фигурному катанию.

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