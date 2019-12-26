Игнатов: стараюсь не думать, попаду ли в сборную России по фигурному катанию

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Фигурист Макар Игнатов прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
Игнатов: стараюсь не думать, попаду ли в сборную России по фигурному катанию
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Оценю свой прокат на 65%. Эмоциональная составляющая, наверное, чуть побольше, это довольно эмоциональный старт. Сказывается небольшая усталость, но было очень классно кататься», — сказал Игнатов.

По его словам, он пытается сохранять воспоминания от успешного выступления на этапе Гран-при в Москве, чтобы зарядиться на хороший прокат.

«Красивая оценка? Я вообще люблю число семь, но восьмёрка — это бесконечность, если её повернуть, так что тоже неплохо. Я стараюсь не думать о том, попаду в сборную или нет. Хочется чисто откатать. Если сделаю всё, что могу, и попаду, то классно. Если нет, то нужно делать больше», — добавил Игнатов.

Игнатов получил за свой прокат 88,88 балла. Произвольную программу спортсмены представят 27 декабря.

Ранее сообщалось, что Игнатов выиграл короткую программу на ЧР в Красноярске.

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