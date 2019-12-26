Эксперт объяснил изменения в тренерском штабе молодёжной сборной России

Комментатор «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Кирилл Корнилов объяснил, почему в тренерский штаб молодёжной сборной России вошли Николай Хабибулин и Игорь Ларионов перед чемпионатом мира.

«В случае с Николаем Хабибулиным у меня никаких вопросов нет. Это бывший вратарь, с прекрасным опытом, и неспроста он начал заниматься с молодыми голкиперами ещё летом», — сказал эксперт в интервью RT.

По его мнению, Хабибулин может многое дать молодым голкиперам, так как он отлично понимает психологию вратарей.

«Что касается Игоря Ларионова, то тут мне сложнее говорить. Он, скорее всего, будет отвечать за игру в нападении, а также в большинстве. Думаю, его появление тоже положительно отразится на команде, но мы пока не знаем, какой из Ларионова наставник. Хочется надеяться, что такой же прекрасный, как и игрок», — добавил Корнилов.

Ранее сообщалось, что Григорий Денисенко стал капитаном сборной России на МЧМ-2020.