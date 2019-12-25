Эксперт предрёк сборной России мучения в стартовом матче на МЧМ

Хоккейный эксперт Максим Лебедев считает, что молодёжной сборной России по хоккею придётся тяжело в стартовом матче грядущего чемпионата мира.

«Скажу сразу: в нынешнюю молодёжную сборную России я не верю. Я верю в тренерское величие Валерия Брагина, однако наш молодёжный хоккей сейчас находится в такой глубокой яме, что и могущества Брагина недостаточно. Чего ожидать от матча с чехами? Мучений, страданий и тоски. А ещё вагона и маленькой тележки нереализованных моментов, бессмысленной игры в численном большинстве. В основное время будет ничья, а потом мы проиграем», — цитирует эксперта «РБ-Спорт».

Матч сборных России и Чехии на молодёжном чемпионате мира состоится 26 декабря в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Денисенко стал капитаном сборной России на МЧМ-2020.