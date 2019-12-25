Загитова сравнила тренировочный процесс перед шоу и соревнованиями

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает, что перед ледовыми шоу тренировочный процесс ещё сложнее, чем перед выступлениями на соревнованиях.

«Перед шоу, скорее, присутствует волнение. Ещё не до конца удалось прочувствовать всю эту атмосферу. Ко многому я применяю спортивный подход. Тренировочный процесс здесь ещё сложнее: кроме тренировок, появились ночные репетиции, а утром в школу. Я стараюсь держать форму», — цитирует Загитову «Матч ТВ».

17-летняя фигуристка примет участие в ледовом шоу «Спящая красавица», где исполнит главную роль. 13 декабря Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры.

Ранее Погорилая рассказала, верит ли в возвращение Загитовой.