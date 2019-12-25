Загитова сравнила тренировочный процесс перед шоу и соревнованиями
- РИА Новости
«Перед шоу, скорее, присутствует волнение. Ещё не до конца удалось прочувствовать всю эту атмосферу. Ко многому я применяю спортивный подход. Тренировочный процесс здесь ещё сложнее: кроме тренировок, появились ночные репетиции, а утром в школу. Я стараюсь держать форму», — цитирует Загитову «Матч ТВ».
17-летняя фигуристка примет участие в ледовом шоу «Спящая красавица», где исполнит главную роль. 13 декабря Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры.
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