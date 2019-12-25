Загитова сравнила тренировочный процесс перед шоу и соревнованиями

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает, что перед ледовыми шоу тренировочный процесс ещё сложнее, чем перед выступлениями на соревнованиях.
Загитова сравнила тренировочный процесс перед шоу и соревнованиями
  • РИА Новости

«Перед шоу, скорее, присутствует волнение. Ещё не до конца удалось прочувствовать всю эту атмосферу. Ко многому я применяю спортивный подход. Тренировочный процесс здесь ещё сложнее: кроме тренировок, появились ночные репетиции, а утром в школу. Я стараюсь держать форму», — цитирует Загитову «Матч ТВ».

17-летняя фигуристка примет участие в ледовом шоу «Спящая красавица», где исполнит главную роль. 13 декабря Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры.

Ранее Погорилая рассказала, верит ли в возвращение Загитовой.

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