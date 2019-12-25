ОКР наградил почётными знаками Бестемьянову и Дудакова

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова и тренер Сергей Дудаков были награждены почётными знаками Олимпийского комитета России (ОКР) «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».
ОКР наградил почётными знаками Бестемьянову и Дудакова
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт ОКР.

Бестемьянова является победительницей ОИ-1988 в танцах на льду в паре с Андреем Букиным. Кроме того, она четыре раза выигрывала чемпионат мира и пять раз — первенство Европы. 

Дудаков — заслуженный тренер России и работает в группе Этери Тутберидзе. Под его руководством тренировались Евгения Медведева, Алина Загитова, Алёна Косторная, Александра Трусова, Анна Щербаков и другие спортсмены.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова и Максим Траньков будут комментировать ЧР по фигурному катанию.

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