Александр Емельяненко рассказал о конфликте с сотрудником ФСБ

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о столкновении с сотрудником ФСБ.

«Один раз я летел в самолёте, рядом со мной сел очень высокопоставленный человек. Сзади меня сидел сотрудник ФСБ. Он меня толкает и говорит: «Слушай, давай местами поменяемся, сюда садись», — цитирует спортсмена «Мир 24».

Емельяненко спросил, почему должен меняться местами, на что сотрудник ФСБ ему ответил, что это должно произойти, так как он так сказал.

«Я к нему повернулся и говорю: «Не надо бить по сиденью, а то я тебе объясню по-другому». И, когда мы прилетели, он сразу побежал, позвонил, доложил. Из-за этого всё и началось. Но никакой драки не было», — добавил Емельяненко.

В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.

Ранее Емельяненко заявил, что с удовольствием побьёт бойца Магомеда Исмаилова.