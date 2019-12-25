«Автомобилист» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ
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Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе коллектива из Екатеринбурга отличились Анатолий Голышев и Алексей Василевский. У хозяев единственным голом отметился Александр Мерескин.
Для «Автомобилиста» эта победа стала пятой подряд.
В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» одолел нижегородское «Торпедо».
Ранее ЦСКА добыл шестую победу подряд в КХЛ, обыграв «Металлург».