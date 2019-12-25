«Автомобилист» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

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Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ
  • ©hc-avto.ru

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе коллектива из Екатеринбурга отличились Анатолий Голышев и Алексей Василевский. У хозяев единственным голом отметился Александр Мерескин.

Для «Автомобилиста» эта победа стала пятой подряд. 

В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» одолел нижегородское «Торпедо».

Ранее ЦСКА добыл шестую победу подряд в КХЛ, обыграв «Металлург».

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