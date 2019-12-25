РПЛ запустила голосование по выбору сборной десятилетия

Российская Премьер-лига запустила голосование по выбору символической сборной чемпионата за последние десять лет.

РИА Новости

Голосование запущено в Instagram лиги. 25 декабря болельщики могут выбрать вратаря, а также проголосовать за игроков линии обороны. Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил о необходимости увеличения количества матчей в РПЛ.