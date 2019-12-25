РПЛ запустила голосование по выбору сборной десятилетия

Короткая ссылка
Российская Премьер-лига запустила голосование по выбору символической сборной чемпионата за последние десять лет.
РПЛ запустила голосование по выбору сборной десятилетия
  • РИА Новости

Голосование запущено в Instagram лиги.

25 декабря болельщики могут выбрать вратаря, а также проголосовать за игроков линии обороны.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил о необходимости увеличения количества матчей в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить