Кабмин увеличил премии за медали на престижных спортивных состязаниях
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал правовой информации.
Теперь за победу на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, а также на чемпионатах мира спортсмены будут получать 358 тыс. 400 рублей (ранее — 224 тыс.).
Премиальные за серебряные награды повысятся со 112 тыс. рублей до 179 тыс. 200 рублей, а за бронзу — с 67 тыс. 200 рублей до 107 тыс. 500 рублей.
Ранее в Госдуме оценили идею расширения Всероссийского реестра видов спорта.