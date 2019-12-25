Кабмин увеличил премии за медали на престижных спортивных состязаниях

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Правительство России приняло решение увеличить размеры премий, выплачиваемых победителям и призёрам престижных спортивных соревнований.
Кабмин увеличил премии за медали на престижных спортивных состязаниях
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал правовой информации.

Теперь за победу на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, а также на чемпионатах мира спортсмены будут получать 358 тыс. 400 рублей (ранее — 224 тыс.).

Премиальные за серебряные награды повысятся со 112 тыс. рублей до 179 тыс. 200 рублей, а за бронзу — с 67 тыс. 200 рублей до 107 тыс. 500 рублей.

Ранее в Госдуме оценили идею расширения Всероссийского реестра видов спорта.

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