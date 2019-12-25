В Госдуме оценили идею расширения Всероссийского реестра видов спорта
- РИА Новости
По её мнению, в России следует оказывать большую поддержку национальным видам спорта.
«Крикет развивается во всём мире, и одно время он был даже олимпийским видом спорта. Сейчас ходят разговоры, чтобы включить его туда обратно, и поэтому, наверное, его решили добавить и во Всероссийский реестр. Но мне кажется, в него надо включать меньше иностранных видов спорта и больше вводить наших, национальных. Вместо десяти лишних видов восточной борьбы лучше выделить дополнительные деньги на пионербол», — заявила Журова.
Она также отметила, что в настоящее время в России появляется много новых видов спорта, но из-за них страна может потерять потенциальных олимпийских чемпионов.