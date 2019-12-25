Зюганов раскритиковал спортивного комментатора Губерниева за слова о Сталине

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг критике известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева за его слова об Иосифе Сталине.

«Что касается позорного и гнусного заявления господина Губерниева о Сталине, скажу следующее: если в биатлоне Губерниев, возможно, слегка разбирается, то в нашей истории он — полный невежда. Господин Губерниев должен принести извинения народу-победителю, вождя которого он оклеветал!» — написал Зюганов в своём Twitter.

В одном из интервью Губерниев резко высказался в адрес Сталина. Депутат Николай Валуев назвал высказывания комментатора «мальчишескими».

Ранее Губерниев отреагировал на критику экс-главы СБР Александра Тихонова.