Зюганов раскритиковал спортивного комментатора Губерниева за слова о Сталине

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг критике известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева за его слова об Иосифе Сталине.
Зюганов раскритиковал спортивного комментатора Губерниева за слова о Сталине
  • РИА Новости

«Что касается позорного и гнусного заявления господина Губерниева о Сталине, скажу следующее: если в биатлоне Губерниев, возможно, слегка разбирается, то в нашей истории он — полный невежда. Господин Губерниев должен принести извинения народу-победителю, вождя которого он оклеветал!» — написал Зюганов в своём Twitter.

В одном из интервью Губерниев резко высказался в адрес Сталина. Депутат Николай Валуев назвал высказывания комментатора «мальчишескими».

Ранее Губерниев отреагировал на критику экс-главы СБР Александра Тихонова.

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