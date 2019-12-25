В ФФККР с удивлением отреагировали на слух о возможном неучастии Косторной на ЧР

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, как в организации отреагировали на новость о возможном пропуске чемпионата России действующей победительницей Гран-при Алёной Косторной.
В ФФККР с удивлением отреагировали на слух о возможном неучастии Косторной на ЧР
  • globallookpress.com

«Иногда из СМИ с удивлением узнаём разные новости. Например, что Алёна Косторная не едет на чемпионат России, хотя в тот момент она уже летела в самолёте», — заявил Коган.

Он отметил, что национальное первенство является ответственным событием и не стоит давать повода, чтобы спортсмены нервничали перед стартами в ещё большей степени.

Чемпионат России пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря.

Ранее глава ФФККР Александр Горшков объяснил, почему ЧР по фигурному катанию 2019 года пройдёт в Красноярске.

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