В ФФККР с удивлением отреагировали на слух о возможном неучастии Косторной на ЧР
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«Иногда из СМИ с удивлением узнаём разные новости. Например, что Алёна Косторная не едет на чемпионат России, хотя в тот момент она уже летела в самолёте», — заявил Коган.
Он отметил, что национальное первенство является ответственным событием и не стоит давать повода, чтобы спортсмены нервничали перед стартами в ещё большей степени.
Чемпионат России пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря.
Ранее глава ФФККР Александр Горшков объяснил, почему ЧР по фигурному катанию 2019 года пройдёт в Красноярске.