Горшков объяснил, почему ЧР по фигурному катанию 2019 года пройдёт в Красноярске

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объяснил, почему было принято решение провести чемпионат России 2019 года в Красноярске.

«Чемпионат России в Красноярске будет проходить впервые. Наши соревнования постепенно продвигаются на восток, и вот теперь мы добрались до географического центра нашей страны», — сказал Горшков.

Он отметил, что у города уже есть значительный опыт проведения комплексных спортивных мероприятий, а также большая материальная база, которая была выстроена к последней зимней Универсиаде.

«Уверены, что мы сможем здесь создать серьёзный центр нашего вида спорта», — добавил Горшков.

Чемпионат России пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря.

Ранее известный тренер Татьяна Тарасова прибыла в Красноярск на ЧР по фигурному катанию.