Горшков объяснил, почему ЧР по фигурному катанию 2019 года пройдёт в Красноярске
- РИА Новости
«Чемпионат России в Красноярске будет проходить впервые. Наши соревнования постепенно продвигаются на восток, и вот теперь мы добрались до географического центра нашей страны», — сказал Горшков.
Он отметил, что у города уже есть значительный опыт проведения комплексных спортивных мероприятий, а также большая материальная база, которая была выстроена к последней зимней Универсиаде.
«Уверены, что мы сможем здесь создать серьёзный центр нашего вида спорта», — добавил Горшков.
Чемпионат России пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря.
Ранее известный тренер Татьяна Тарасова прибыла в Красноярск на ЧР по фигурному катанию.