Мишина: перед Туктамышевой на ЧР стоит конкретная задача

Татьяна Мишина, тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой, рассказала об ожиданиях от грядущего чемпионата России, который пройдёт в Красноярске.

«Не желаю соперникам травм или болезней. Но хочу, чтобы именно мой фигурист выступил хорошо, показал свой максимум. Если это происходит, то даже засуживание переносится легче. Главное, самому делать хорошо свою работу. Не важно, будет участвовать Косторная или нет, перед Лизой Туктамышевой стоит конкретная задача. Иногда чем она сложнее, тем большая мобилизация происходит», — цитирует Мишину «Спорт день за днём».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске.

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