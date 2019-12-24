Президент РФС: создадим систему, которая поможет в назначении судей

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о намерении реформировать систему назначения арбитров на матчи и введении рейтинга судей.
Президент РФС: создадим систему, которая поможет в назначении судей
  • РИА Новости

«Будет составлен рейтинг арбитров. Создадим систему, которая поможет в назначении судей и инспекторов. Это будет независимая от субъектов система. Мы хотим через какое-то время создать систему, чтобы никто из субъектов футбола не смог на неё влиять. С марта планируем сделать так, чтобы назначать судей сразу на месяц. Исходя из рейтинга будет определяться количество назначений у арбитра», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Глава РФС добавил, что к нему неоднократно обращались представители клубов, заявлявшие о коррумпированности того или иного судьи.

Ранее Дюков рассказал, когда будет дана оценка работе главы департамента судейства РФС.

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