Ягудин не считает, что ЧР превратится в дуэль Косторной, Щербаковой и Трусовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение, что Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова не будут абсолютными фаворитками предстоящего чемпионата России.

«Нет, чемпионат России однозначно не превратится в соревнование только между этими тремя девочками, даже несмотря на их блестящие результаты на недавнем финале Гран-при. Итоги национального первенства совершенно непредсказуемы. Они исполняют не ласточки и пистолетики, которые я могу сделать даже сейчас. Они выполняют элементы настолько высокого уровня, что малейшая ошибка может отбросить с первого места», — заявил Ягудин RT.

Ранее он рассказал, как отсутствие Алины Загитовой повлияет на престижность ЧР по фигурному катанию.