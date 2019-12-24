Ягудин не считает, что ЧР превратится в дуэль Косторной, Щербаковой и Трусовой

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение, что Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова не будут абсолютными фаворитками предстоящего чемпионата России.
Ягудин не считает, что ЧР превратится в дуэль Косторной, Щербаковой и Трусовой
  • РИА Новости

«Нет, чемпионат России однозначно не превратится в соревнование только между этими тремя девочками, даже несмотря на их блестящие результаты на недавнем финале Гран-при. Итоги национального первенства совершенно непредсказуемы. Они исполняют не ласточки и пистолетики, которые я могу сделать даже сейчас. Они выполняют элементы настолько высокого уровня, что малейшая ошибка может отбросить с первого места», — заявил Ягудин RT.

Ранее он рассказал, как отсутствие Алины Загитовой повлияет на престижность ЧР по фигурному катанию.

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