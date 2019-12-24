Ягудин не считает, что ЧР превратится в дуэль Косторной, Щербаковой и Трусовой
- РИА Новости
«Нет, чемпионат России однозначно не превратится в соревнование только между этими тремя девочками, даже несмотря на их блестящие результаты на недавнем финале Гран-при. Итоги национального первенства совершенно непредсказуемы. Они исполняют не ласточки и пистолетики, которые я могу сделать даже сейчас. Они выполняют элементы настолько высокого уровня, что малейшая ошибка может отбросить с первого места», — заявил Ягудин RT.
Ранее он рассказал, как отсутствие Алины Загитовой повлияет на престижность ЧР по фигурному катанию.