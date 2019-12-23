Экс-футболист «Сочи» заявил, что клуб не выплатил бывшим игрокам премию за выход в РПЛ

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Бывший игрок ФК «Сочи» признался, что клуб до сих пор не выплатил премиальные бывшим футболистам клуба за выход команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Экс-футболист «Сочи» заявил, что клуб не выплатил бывшим игрокам премию за выход в РПЛ
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Сочи» до сих пор не погасил долги по премиям перед бывшими футболистами за выход в РПЛ. На данный момент задолженность выплатили только одному игроку. Суммы у всех разные. Конкретно — это удвоение всех премиальных за сезон. Руководство клуба не выходит на связь, но мы отправили претензию от лица нескольких футболистов. Обращались ли в Палату по разрешению споров РФС? В наших контрактах не прописаны суммы. Фигурирует лишь бонус за выход», — цитирует Sport24 игрока, пожелавшего остаться анонимным.

ФК «Сочи» пробился в РПЛ по итогам сезона-2018/19.

Ранее сообщалось, что ФК «Сочи» расторг контракт с Кудряшовым.

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