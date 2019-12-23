Анчелотти не исключил подписание Ибрагимовича в «Эвертон»
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- РИА Новости
«Мы хорошо общаемся со Златаном, я тренировал его. К счастью, я тренировал много хороших футболистов. Возможно, я должен позвонить ему. Златан закончил своё пребывание в MLS, сейчас я не знаю, что он будет делать. Если он захочет посетить Ливерпуль и понаслаждаться футболом, он может это сделать», — цитирует Анчелотти Sky Sports.
В текущем сезоне Ибрагимович провёл 31 матч за «Лос-Анджелес Гэлакси» в американской Высшей футбольной лиге (MLS), забив 31 гол и отдав восемь результативных передач. Контракт шведа заканчивается в конце нынешнего календарного года.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Эвертон» не выявили победителя в матче АПЛ.