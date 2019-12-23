Анчелотти не исключил подписание Ибрагимовича в «Эвертон»

Итальянский тренер английского «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что рассматривает возможность подписания 38-летнего шведского нападающего Златана Ибрагимовича, с которым сотрудничал во время работы в «Милане».

«Мы хорошо общаемся со Златаном, я тренировал его. К счастью, я тренировал много хороших футболистов. Возможно, я должен позвонить ему. Златан закончил своё пребывание в MLS, сейчас я не знаю, что он будет делать. Если он захочет посетить Ливерпуль и понаслаждаться футболом, он может это сделать», — цитирует Анчелотти Sky Sports.

В текущем сезоне Ибрагимович провёл 31 матч за «Лос-Анджелес Гэлакси» в американской Высшей футбольной лиге (MLS), забив 31 гол и отдав восемь результативных передач. Контракт шведа заканчивается в конце нынешнего календарного года.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Эвертон» не выявили победителя в матче АПЛ.