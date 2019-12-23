В Сочи подтвердили, что в 2020 году «Фишт» примет соревнования по регби и теннису

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Директор сочинского стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов рассказал, что в ближайшее время спортивный объект будет оборудован под проведение теннисных и регбийных матчей.

«В 2020 году на стадионе пройдёт матч Россия — Испания в рамках чемпионата Европы 2020 года. Кроме того, сейчас идёт строительство двух открытых теннисных кортов. Они будут готовы в течение двух месяцев», — заявил Богомолов.

По его словам, корты будут соответствовать всем международным стандартам.

«Матчи могут проводиться как в светлое, так и в тёмное время суток. Планируем, что сначала на них будут заниматься спортсмены Олимпийского центра подготовки Краснодарского края, а затем пройдут краевые соревнования», — добавил он.

Ранее Международная федерация санного спорта (FIL) заявила, что в Сочи продолжается подготовка к проведению чемпионата мира 2020 года.

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