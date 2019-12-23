Американский боец UFC Ли уверен, что сможет нокаутировать Махачева

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Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли поделился своим видением исхода возможного поединка с россиянином Исламом Махачевым.
Американский боец UFC Ли уверен, что сможет нокаутировать Махачева
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Между нами есть история конфликта. Говорят, что это улучшенная версия Хабиба Нурмагомедова. Я готов подписать контракт на поединок с Махачевым. Жду его решения. Итог встречи? Нокаут. Бой с Махачевым хотелось бы провести на том же турнире, где Хабиб дерётся с Тони», — заявил Ли в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Хабиб Нурмагомедов встретится с Тони Фергюсоном 18 апреля в Бруклине, на турнире UFC 249.

Ранее сообщалось, что Махачев принял вызов от американского бойца Ли.

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