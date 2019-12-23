Рюдигер прокомментировал расистские оскорбления в свой адрес во время матча с «Тоттенхэмом»

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Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер считает, что в 2019 году расизму не место в обществе.
Рюдигер прокомментировал расистские оскорбления в свой адрес во время матча с «Тоттенхэмом»
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com

«Очень печально снова столкнуться с расизмом во время футбольного матча, но говорить об этом публично, я думаю, крайне важно. Если этого не сделать, то через пару дней об этом, как всегда, забудут. Я получил много сообщений в соцсетях от болельщиков «Тоттенхэма» со словами поддержки — спасибо вам большое за это. Очень надеюсь, что виновники в скором времени будут найдены и наказаны. На такой современной арене, как у «Тоттенхэма», с десятками теле- и видеокамер, это реально. На дворе 2019 год, а расизм по-прежнему существует, это позор. Когда же эта дикость прекратится?» — гласит пост Рюдигера в Twitter.

Немецкий защитник подвергся расистским оскорблениям во время матча 18-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0). Во втором тайме встречи Рюдигер спровоцировал на удаление игрока хозяев Сон Хын Мина.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» начал расследование расистских выкриков в адрес Рюдигера.

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