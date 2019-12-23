«Лейкерс» без Джеймса уступил «Денверу», проиграв третий матч подряд

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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» крупно проиграл «Денвер Наггетс».
«Лейкерс» без Джеймса уступил «Денверу», проиграв третий матч подряд
  • Reuters
  • © Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Матч, проходивший на арене «Стэйплс Центр» в Лос-Анджелесе, завершился победой гостей со счётом 128:107.

Самым результативным игроком в составе «Денвера» стал Пол Миллсэп, набравший 21 очко. У «Лейкерс» дабл-дабл оформил Энтони Дэвис — 32 очка и 11 подборов.

Лидер хозяев Леброн Джеймс впервые в сезоне пропустил матч. У баскетболиста диагностировано растяжение грудной мышцы.

«Лейкерс» проиграли третий матч кряду. Столько же поражений команда потерпела за стартовые 27 матчей чемпионата. «Денвер» одержал шестую победу подряд.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче НБА с «Милуоки».

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