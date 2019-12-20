Трипл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче НБА с «Милуоки»

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счётом 111:104 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Бакс» стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов.

В составе «Лейкерс» дабл-дабл из 36 очков и десяти подборов в свой актив записал Энтони Дэвис. Леброн Джеймс оформил трип-дабл из 21 очка, 12 подборов и 11 передач.

В других матчах игрового дня «Атланта Хоукс» потерпел поражение от «Юта Джаз» (106:111), «Сан-Антонио Спёрс» взял верх над «Бруклин Нетс» (118:105), а «Лос-Анджелес Клипперс» уступил «Хьюстон Рокетс» (117:122).

Ранее сообщалось, что экс-комиссионер НБА Стерн находится в тяжёлом состоянии после кровоизлияния в мозг.