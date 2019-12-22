Драчёв: технические средства не позволяют бороться и противостоять, особенно в такую погоду
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- РИА Новости
«Мы много внимания уделяем функциональной и стрелковой подготовке, однако, к сожалению, технические средства не позволяют бороться и противостоять, особенно в таких сложных погодных условиях. Любая другая погода, особенно мороз, для нас приемлемы — мы боремся, в каких-то компонентах даже превосходим соперников. Но вот «водные» этапы, как мы их зовём, для нас очень проблемные», — приводит слова Драчёва ТАСС.
На этапе в Анси, проходившем в плюсовую температуру и дождь, россияне ни разу не заняли призовое место, уступая лидерам ходом.
Ранее Логинов заявил, что готов бегать в любую погоду.