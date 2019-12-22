Логинов: я готов бегать в любую погоду

Российский биатлонист Александр Логинов поделился ощущениями от погодных условий на этапе Кубка мира во французском Анси.

«В такую погоду я не припомню, чтобы приходилось бегать, если честно. Думаю, что это было впервые. Я готов бегать в любую погоду, тренируюсь целый год ради этого. Я не рассматривал вариант, чтобы не выйти на масс-старт», — цитирует Логинова Матч ТВ.

Во время гонки, по итогам которой россиянин финишировал на 11-м месте, шёл дождь.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси.