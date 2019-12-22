Американский боец Ли вызвал на бой Махачева

Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли предложил россиянину Исламу Махачеву провести бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.

«Дана Уайт, давай сделаем этот поединок в апреле на турнире в Бруклине. Ислам Махачев, что тебя сдерживает? Я готов к поединку. Только большие бои», — написал Ли в Instagram.

Турнир UFC 249 пройдёт в апреле 2020 года в Бруклине. Главным поединком вечера будет бой за титул чемпиона организации в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Ранее сообщалось, что Махачев может провести следующий поединок в UFC в начале марта.