Американский боец Ли вызвал на бой Махачева
- @islam_makhachev
«Дана Уайт, давай сделаем этот поединок в апреле на турнире в Бруклине. Ислам Махачев, что тебя сдерживает? Я готов к поединку. Только большие бои», — написал Ли в Instagram.
Турнир UFC 249 пройдёт в апреле 2020 года в Бруклине. Главным поединком вечера будет бой за титул чемпиона организации в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Ранее сообщалось, что Махачев может провести следующий поединок в UFC в начале марта.