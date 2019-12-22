Американский боец Ли вызвал на бой Махачева

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Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли предложил россиянину Исламу Махачеву провести бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.
Американский боец Ли вызвал на бой Махачева
  • @islam_makhachev
  • Instagram

«Дана Уайт, давай сделаем этот поединок в апреле на турнире в Бруклине. Ислам Махачев, что тебя сдерживает? Я готов к поединку. Только большие бои», — написал Ли в Instagram.

Турнир UFC 249 пройдёт в апреле 2020 года в Бруклине. Главным поединком вечера будет бой за титул чемпиона организации в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Ранее сообщалось, что Махачев может провести следующий поединок в UFC в начале марта.

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