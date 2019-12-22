Махачев может провести следующий поединок в UFC в начале марта

Российский боец Ислам Махачев может провести следующий поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 248 в Лас-Вегасе.

По словам менеджера спортсмена Ризвана Магомедова, которые передаёт ТАСС, соперником 28-летнего россиянина станет один из бойцов, входящих в топ-10 рейтинга UFC в лёгком весе.

«Рассматривается и Кевин Ли. Пока вероятная дата — 7 марта», — добавил менеджер.

В предыдущем поединке в UFC, который состоялся 7 сентября в Абу-Даби, Махачев победил бразильца Дави Рамоса единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что у Хабиба Нурмагомедова родился второй сын.