Моуринью заявил, что не намерен в январе покупать новых игроков в «Тоттенхэм»

Главный тренер лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью заявил, что не планирует приобретать новых игроков в зимнее трансферное окно.

«Знаю, что «Тоттенхэм» не планирует тратить много денег в январе. Расстроен ли я? Вовсе нет. Знал об этом, мне сразу всё сообщили», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Он отметил, что ему не нужно £300 млн для приобретений в зимнее трансферное окно.

«Мне не нужны новые футболисты в январе», — добавил португальский специалист.

Моуринью возглавил «Тоттехэм» 20 ноября 2019 года. Под его руководством команда провела семь матчей, пять из которых выиграла, и ещё два — проиграла.

Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» готов выделить Моуринью средства на зимние трансферы.