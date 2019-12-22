Моуринью заявил, что не намерен в январе покупать новых игроков в «Тоттенхэм»

Короткая ссылка
Главный тренер лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью заявил, что не планирует приобретать новых игроков в зимнее трансферное окно.
Моуринью заявил, что не намерен в январе покупать новых игроков в «Тоттенхэм»
  • © firo Sportphoto/Marcel Engelbrec
  • globallookpress.com

«Знаю, что «Тоттенхэм» не планирует тратить много денег в январе. Расстроен ли я? Вовсе нет. Знал об этом, мне сразу всё сообщили», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Он отметил, что ему не нужно £300 млн для приобретений в зимнее трансферное окно.

«Мне не нужны новые футболисты в январе», — добавил португальский специалист.

Моуринью возглавил «Тоттехэм» 20 ноября 2019 года. Под его руководством команда провела семь матчей, пять из которых выиграла, и ещё два — проиграла.

Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» готов выделить Моуринью средства на зимние трансферы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить