СМИ: «Тоттенхэм» готов выделить Моуринью средства на зимние трансферы

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Руководство лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» готово предоставить главному тренеру команды Жозе Моуринью средства на усиление состава в зимнее трансферное окно.
СМИ: «Тоттенхэм» готов выделить Моуринью средства на зимние трансферы
  • © Yannis Halas
  • globallookpress.com

Как сообщает Daily Mail, португальский тренер в первую очередь хочет усилить позицию правого защитника и в качестве вариантов рассматривает кандидатуры Максимилиана Ааронса из «Норвич Сити» и Натана Фергюсона из «Вест Бромвич Альбион».

Отмечается, что летняя трансферная кампания может стать более глобальной, чтобы обеспечить команде конкурентоспособное выступление сразу в нескольких турнирах.

Ранее «Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино из «Зальцбурга».

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