СМИ: «Тоттенхэм» готов выделить Моуринью средства на зимние трансферы

Руководство лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» готово предоставить главному тренеру команды Жозе Моуринью средства на усиление состава в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Mail, португальский тренер в первую очередь хочет усилить позицию правого защитника и в качестве вариантов рассматривает кандидатуры Максимилиана Ааронса из «Норвич Сити» и Натана Фергюсона из «Вест Бромвич Альбион».

Отмечается, что летняя трансферная кампания может стать более глобальной, чтобы обеспечить команде конкурентоспособное выступление сразу в нескольких турнирах.

Ранее «Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино из «Зальцбурга».