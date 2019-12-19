СМИ: «Тоттенхэм» готов выделить Моуринью средства на зимние трансферы
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Как сообщает Daily Mail, португальский тренер в первую очередь хочет усилить позицию правого защитника и в качестве вариантов рассматривает кандидатуры Максимилиана Ааронса из «Норвич Сити» и Натана Фергюсона из «Вест Бромвич Альбион».
Отмечается, что летняя трансферная кампания может стать более глобальной, чтобы обеспечить команде конкурентоспособное выступление сразу в нескольких турнирах.
Ранее «Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино из «Зальцбурга».