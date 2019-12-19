«Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино из «Зальцбурга»

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о переходе японского нападающего Такуми Минамино из австрийского «Зальцбурга».

Как сообщает пресс-служба мерсисайдцев, соглашение с 24-летним форвардом будет официально подписано и вступит в силу после прохождения медосмотра, запланированного на 1 января.

Минамино играет за «Зальцбург» с 2014 года. В общей сложности в его активе 64 гола и 44 голевые передачи в 199 матчах за клуб. В нынешнем сезоне в его активе девять голов и 11 голевых передач в 22 матчах.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует сбить цену и выкупить Мариу у миланского «Интера».